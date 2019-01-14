Türkiye, 2018'de 1,5 milyon araç üretti
1 saat önce
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11
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