Son Dakika Haberleri: Türkiye, 2018'de 1,5 milyon araç üretti

Türkiye, 2018'de 1,5 milyon araç üretti

1 saat önce

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet oldu.

Türkiye, 2018'de 1,5 milyon araç üretti, System.String[]
Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2018 yılında toplam üretim, bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:11 

Ekonomi
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