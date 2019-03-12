Türkiye 2018'de %2.6 Büyüdü

613 milyar dolar olan cari işlemler açığı beklentisi Ocak ayında 813 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 1.44 milyar dolar olan cari açık, 1.52 milyar dolar olarak revize edildi. Açıklanan veriler sonrası hafif primli seyretmesine rağmen verilerin endekse nötr etki ettiğini söyleyebiliriz. Dolar kurundaki hareketlenme ve Türkiye – ABD geriliminin baskıladığı endeks %-0,68 düşüşle 100.850 seviyesinden kapandı. Yükselişi ile en çok dikkat çeken hisse %3,31 yükselişle SISE olurken düşüşü ile en çok dikkat çeken hisse %-5.22 düşüşle BIMAS oldu. Haftanın geneline baktığımızda yurtiçinde perşembe günü açıklanacak Ocak ayı sanayi üretimi ve Cuma günü açıklanacak işsizlik oranı takip edilecektir. Gün içinde ise ABD Tüketici Fiyat Endeksi, endeks görünümünü etkileyebilecek veriler arasında takip edilecektir.

USDTRY... Yatay Seyrediyor… USDTRY paritesi Türkiye büyüme oranı ve cari işlemler açığının ardından 5.43 – 5.46 bandında yatay seyrine devam ediyor. ABD tarafında ise değişim beklentisi olmayan Perakende satışlar verisi Ocak'ta %0.2 artış gösterdi. Bugün açıklanacak ABD Şubat ayı çekirdek Tüketici Fiyat Endeksinde ise %0.2 artış beklentisi bulunmaktadır. Beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda Dolar endeksine paralel olarak USDTRY paritesinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir.

EURTRY… Brexit Takip Edilecek… Euro Bölgesinin öncü ekonomisi olan Almanya, sanayi üretiminde bir önceki aya göre -%0,8 geriledi. Beklentinin %0,5 olduğu veride gerilemenin otomobil üretimindeki azalış olduğu belirtildi. 6.09 sevilerine gerileyen paritede Brexit gelişmeleri ve Euro'nun Dolar karşısındaki görünümü takibimizde olacaktır.

EURUSD… Gündemde Brexit Oylaması Yer Alıyor… Bugün İngiltere Parlementosunda Brexit anlaşmasının oylanması bekleniyor. Anlaşmanın sağlanmaması durumunda 13 Mart'ta anlaşmasız ayrılık seçeneği parlementoya sunulabilir. Başbakan May'in anlaşmanın desteklenmesi yönünde çağrılarını sürdürürken anlaşmasız ayrılık seçeneğinin de reddedilmesi halinde 14 Mart'ta Brexit'in ertelenmesi alternatif olarak oylanacak. ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell yaptığı konuşmada "Fed'in ülke dışındaki koşulların nasıl gelişeceğini bekleyeceğini, bu nedenle faizin sabit kalabileceğini" belirtti. Fed faiz artırımlarına sıkılaşan finansal koşullar ve ülke dışında ortaya çıkan riskler dolayısıyla ara vermişti. Gün içinde açıklanacak ABD TÜFE ve İngiltere parlementosunda gerçekleşecek Brexit oylaması sebebiyle EURUSD paritesinin yüksek volatiliteli bir gün geçirebileceğini söyleyebiliriz.

XAUUSD…1294-1300 Bandında Yatay Seyrediyor… Geçtiğimiz haftanın son günü açıklanan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası 1300 seviyesini test eden Ons altın yeni haftaya 1294 – 1300 bandında fiyatlanarak başladı. Çin'in büyüme hedefini aşağı çekmesi, OECD ve ECB'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi ile birlikte küresel risk iştahı artan XAUUSD paritesinde ABD tarafında açıklanacak verilerin görünümü takip edilebilir. Verilerdeki zayıflama, Dolar endeksini baskılayacağı için XAUUSD paritesinde 1300 seviyelerini destekleyebilir.

GLDGR… USDTRY ve Ons Altın ile Baskılı… Geçtiğimiz haftayı 227 seviyesinden kapatan gram altın yeni haftaya bir miktar geri çekilme ile başladı. USDTRY paritesinin yatay seyri ve Ons altın fiyatlarındaki gerileme gram fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını söyleyebiliriz.

BRENT… 67 US$ Seviyelerini Test Ediyor… Geçtiğimiz hafta son 3 Haftanın düşük seviyesine gerileyen brent petrol yeni haftaya primli başladı. OPEC üyesi Libya'da ülkenin en büyük petrol sahasında faaliyetine tekrar başlaması arz miktarını arttırdığına işaret ederken, Suudi Arabistan'ın Nisan ayında müşterilerine talep edilenden daha az petrol sağlayarak üretim kısıntısına gidebilir. ABD – Çin Ticaret müzakerelerindeki belirsizliğin talep faktörünü göz önünde bulundurarak petrol fiyatlarını baskıladığını söyleyebiliriz.

S&P 500…Haftaya Primli Başladı… Avrupa ve Asya piyasalarındaki yükselişe paralel olarak yeni haftaya %1,56 yükseliş ile başlayan endeks de ABD verileri Avrupa Birliği Brexit anlaşmasının piyasaları yansıması ve ABD- Çin ticaret anlaşmasındaki gelişmeler takip edilecek.