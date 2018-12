Türkiye 2018'de Bunları Konuştu

2018 yılı boyunca en çok siyasi ve ekonomik başlıklarının konuşulduğu tespit edildi.

2018 yılı boyunca en çok siyasi ve ekonomik başlıklarının konuşulduğu tespit edildi. Ajans Press, 2018 yılına damga vuran olayları araştırdı. Siyasetten ekonomiye, spordan magazine Türkiye ve dünya gündemine damga vurarak medyanın en çok konuştuğu başlıklar belirlendi. ITS Medya, Ajans Press ve PRNet'in gerçekleştirdiği yazılı basın incelemesinde, 2018 yılı boyunca en çok siyasi ve ekonomik başlıklarının konuşulduğu tespit edildi. Yıl boyunca aylara göre en çok konuşulan haberleri aşağıdaki şekilde derlendi;



OCAK Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul, İstanbul'da 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.



'Zeytin Dalı' harekatını Genelkurmay Başkanlığı saat 17.35'te yaptığı yazılı bir açıklamayla dünya kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, harekatın sadece PYDYPG/PKK güçlerine karşı değil aynı zamanda terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik olduğu da vurgulandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Intercontinental Oteli'ne önceki gece yapılan saldırı ve baskın, saldırganlarla güvenlik güçleri arasında süren 13 saatlik çatışmaların ardından dün sona erdi. Afgan yetkililer, 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.



ŞUBAT Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 59 yıl sonra bir ilk olan Vatikan ziyaretinde Papa Françesko ile görüştü. Papa, Apostol Sarayı'nda konuklarını ağırladığı Kütüphane Salonu'ndaki görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Ankara Büyükelçisi'ni resmi olarak geri çekerek Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda'da parlamento, 1915'te yaşananları "Ermeni Soykırımı" olarak tanıdı. Hollanda Parlamentosu'nun alt kanadı, kararı tanıyan iki yasa tasarısını onayladı. Afrin harekatında düşen helikopterde bulunan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın hikayesi yürekleri burktu. Karaman'ın ailesi İzmir'de yaşıyordu. Habibe Uğur Salim Karaman çiftinin üç çocuğundan biriydi. ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi olan Karaman'ın sekiz yıllık eşi Duygu da aynı üniversitede Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisiydi. Karaman'ın dedesi ve babası da polisti. İran'da dün başkent Tahran'dan havalandıktan sonra İsfahan eyaleti yakınlarında dağlık alana düşen Aseman Hava Yolları'na ait yolcu uçağında 6'sı mürettebat 66 kişinin bulunduğu bildirildi. Havayolu şirketi kazada kurtalan olmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri açıklamasında ABD'nin kararını 'son derecece kaygı verici' diye nitelendi.



Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, 7 Şubat'ta dünyanın en güçlü roketi Faicon Heavy'yi uzaya fırlattı.



MART Zeytin Dalı Harekatı'nda 47 gün geride kalırken hava koşullarının da düzelmesiyle kritik Cinderes beldesi merkezine yönelik operasyonları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol eden ve PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olan Kafr Cenne köyünü ve Maçale köyünü de teröristlerden temizledi. İş kadını Mina Başaran ve 7 arkadaşını taşıyan özel uçak, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönerken İran'da düştü. Mürettebatı 2 kadın pilot ve bir hostesten oluşan uçaktan kurtulan olmadı. Bazı kişilerin kolay para kazanma hevesiyle dahil olduğu Çiftlik Bank battı. Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç bayilerle bir toplantı yaparak "Ben de kandırıldım, başınızın çaresine bakın." Dedi. Para yatıranlar için ise kötü haberi genel müdür verdi; "Mehmet Aydın'a ulaşamıyorum." ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jongun'dan gelen daveti kabul ederek, mayıs ayında bir araya gelme kararı aldı. Ünlü fizikçi ve yazar Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 76.69 oy alan Vladimir Putin dördüncü kez başkan seçildi. Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında silahlı bir saldırgan, bir süpermarketteki kişileri rehin aldı. Üç kişiyi öldüren Fas asıllı terörist, polisin gerçekleştirdiği operasyonda öldürüldü. Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'tan elde edilen verilerle, 2016 ABD başkanlık seçiminin ve Brexit referandumunun etkilenmesine yönelik çalışmalar yapıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan kriz büyüyor. İngiltere Bilgi Komisyonu'na (ICO) bağlı görevliler, Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu belirtilen Cambridge Analytica'nın Londra'daki ofisine baskın düzenledi. Taksiciler ve UBER arasındaki tartışmanın ardından taraflar buluşuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci. UBER ve taksicilerin aynı masaya oturarak sorunu çözeceğini bildirdi.



NİSAN Doğan Medya Grubu resmen Demirören Grubu'nun oldu. Doğan Holding çatısı altında bulunan Yaysat, Posta, Hürriyet, Fanatik, DHA, Kanal D, CNN Türk, Teve2 ve D Smart Demirören Grubu bünyesine geçti. Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne elinde tabancayla gelen araştırma görevlisi Volkan B., 4 akademik personeli öldürdü. Volkan B., fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Yaşanan olayın ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ), Rektörü Prof.Dr. Hasan Gönen görevinden istifa etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçimde 100 bin imzayla aday olacağını açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore lideri Moon, 65 yıl sonra iki ülke arasındaki barış adımı atarak bir araya geldiler. Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetti. Küba'da bir devir sona erdi; 1959 yılından beri devam eden Castro liderliği bitti. Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 30 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir kırık koltuk parçası kafasına isabet eden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yere kapaklandı. Önce kafasına buz torbası koyan Güneş bir süre kulübede oturdu, daha sonra soyunma odasına gitmek üzere koridora giren Güneş, fenalaşarak yere düştü. Derbide yaşanan olaylar, Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçti.



MAYIS Göreve geldiğinden bu yana müttefikleriyle sürtüşmeye girmekten ve verdiği ültimatomları hayata geçirmekten çekinmeyen ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldı. ABD'nin İsrail'deki büyükelçililiğini Kudüs'e taşıma kararı Müslüman dünyasında büyük tepkilere neden olsa da o tarihi karar gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ve İsrail devlet erkanının katıldığı törenle, büyükelçilik binası Kudüs'ün Arnona bölgesinde açıldı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin gündeminde bir af düşüncesinin kesinlikle olmadığını bildirerek af tartışmalarına son noktayı koydu. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milliyetçiülkücü hareketin devletin dara düştüğü her dönemde üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirterek, "Cumhur İttifakı, 2023'ün güçlü Türkiye'sini şekillendirecek ve tarihin akışını değiştirecektir" dedi. Galatasaray ligin 34. Haftasında deplasmanda Göztepe'yi 10 mağlup ederek 21. Şampiyonluğuna ulaştı. Üst üste dört kez final four heyecanı yaşayan Fenerbahçe Doğuş, Euroleague finalinde Real Madrid'e mağlup olarak ikinci oldu.



HAZİRAN Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda seçimi kazanan Ali Koç, sarılacivertli kulübün yeni başkanı oldu. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ABD başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Singapur'daki tarihi zirvede 38 dakika baş başa görüştü. Sakarya Sapanca'da ormanlık alanda acı içerisinde inleyen, bacakları ve kuyruğu kesilmiş bir yavru köpek bulundu. Şahit oldukları vahşet karşısında tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin Menbiç'ten çekilmesinin sağlanması için Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın askeri ayağıyla ilgili ilk somut adım atılırken; TSK Menbiç kırsalında bayrak gösterdi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Yüzde 52,6 oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilirken, Ak Parti mecliste yüzde 42,60 oy oranında kaldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından ilk kez konuştu ve "Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. Parlamentoda çoğunluğunu kaybetti" dedi. Dokuz ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına "Koltuk sevdasına tutulanların partimizde yeri yoktur" yanıtını verdi.



TEMMUZ Türkiye, Ankara'da cansız bedeni toprağa gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül'ün şokunu atlatamadan, Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cesedinin bulunmasıyla bir kez daha kahroldu. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen yangınlarda en az 80 kişi yaşamını yitirirken, yaşanan afet Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle parlamenter sistemin tarihe karıştığı 24 Haziran seçiminin ardından, 27'nci dönem milletvekilleri TBMM'deki tarihi oturumda yemin etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM Genel Kurulu'nda geçici Meclis Başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan mazbatasını alıp, yemin ederek görevine başladı. Meclis Genel Kurulu'nda 3. Turda 335 oy ile meclis başkanı Binali Yıldırım oldu. İsrail askerlerini tokatlarken görüntülenen, bu nedenle Aralık 2017'de gözaltına alınan ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan 17 yaşındaki Ahed Temimi ile annesi serbest bırakıldı. CİNER Medya çatısı altında 9 yıldır yayın yapan Habertürk gazetesi, reklamların azalması ve artan baskı maliyetleri nedeniyle yayın hayatına son verdi. Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında 24 kişi öldü 124 kişi yaralandı. Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan fotoğrafının ardından gelen eleştirilere son noktayı koyarak Almanya milli takımını bıraktığını açıkladı. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı açıklama ile bedelli düzenlemesinin birkaç saat içinde Meclis'e sunulacağını kamuoyuna duyurdu. Turan, düzenlemede 25 yaş sınırı, 21 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016'da toplanan Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan OHAL süreci sona erdi. 21. yüzyılın en uzun kanlı Ay tutulması gerçekleşti. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya'nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4 golle devirerek 20 yıl sonra ikinci kez dünya kupasının sahibi oldu.



AĞUSTOS Terör örgütü PKK'nın hain saldırısına kurban giden Nurcan Karakaya(26) ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın ölümü, Tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Henüz bir yaşını doldurmamış bir bebekle annesinin şehit edilmesi herkesi isyan ettirdi. CHP'DE imza krizi bitmiyor. Kurultay talebiyle topladıkları imzayı Genel Merkez'e ileten muhaliflere kötü haber geldi. CHP Genel Merkezi "Kurultay yok" dedi. Ordu'da metrekareye 150200 kg yağış düştü, yağış afete dönüştü 7 köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu kapandı.7 ilçede 500 bin kişi yağıştan etkilendi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına yönelik sabaha karşı saat 05.30'da seyir halindeki araç içerisinden 6 el ateş edildi. Ekonomik zorluklar içinde bulunan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlendi. Nobel Barış Ödülü sahibi, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayata veda etti. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Lirası'nın ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu. Konya'daki Süper Kupa finalinde Akhisar Belediyespor, Galatasaray'ı penaltı atışlarında 54 mağlup ederek kupaya uzandı. 200 metre finalinde Ramil Guliyev 19.76 ile şampiyona rekoru kırarak birinci oldu. Kendi en iyi derecesini de geliştiren Ramil, dünya şampiyonluğunun ardından Avrupa şampiyonu da oldu.



EYLÜL Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nun yol açtığı bir altın madenindeki heyelanda, en az 30 işçinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 60'ı geçti. Tanzanya'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü üzerinde alabora olması sonucu en az 136 kişi hayatını kaybetti. Milletçe tek yürek olduk, devlet olarak bütün garantileri verdik, teknoloji harikası statlarımızı yaptık, hazırlıklarımızı tamamladık, mükemmel bir dosya hazırladık, fakat 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı masada kaybettik. İstanbul Yeni Havalimanı'nda başlayan Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali TEKNOFEST havacılık gösterileriyle nefes kesti. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu; denetim için McKinsey ile anlaşıldığını belirten Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın(YEP) üç ana başlığını açıkladı; dengelenme, disiplin, dönüşüm.



EKİM İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sürpriz bir kararla 2019 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. İstanbul'un yeni havalimanı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yabancı konukların da yer aldığı törenle açıldı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binası içinde öldüğü Suudi Arabistan tarafından 18 gün sonra kabul edildi. Ancak cesedin nerede olduğu açıklanmadı. Veliaht Prens Selman'a yakın üst düzey 5 istihbaratçı görevden alındı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen rahip Brunson 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalardaki iyi halinden cezası 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ve adli kontrol şartları kaldırılan Brunson, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Brunson Türkiye'den ayrıldı. Türkiye'de kreatif fotoğrafçılığın uluslararası alandaki en önemli temsilcisi olan Ara Güler, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu yılki Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nün sahibi Amerikalı James Allison (70) ile Japon Tasuku Honjo (76) oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı, tüm sektörlere yayılan bir 'harekete' dönüştü. Arda Turan, gece kulübünde tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Olay magazin dünyasına bomba gibi düştü. Demirören Medya Grubu'nun 5 gazetesinden biri olan Vatan, basılı yayın hayatına son verdi.



KASIM Şarkıcı Sıla, "şiddet" iddiasıyla oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Genç şarkıcı, kafasını duvara vurduğu, yerde sürüklediği, kül tablasıyla saldırdığı iddiasıyla yeni barıştığı sevgilisi Ahmet Kural hakkında hem suç duyurusunda bulundu hem de koruma istedi. İstanbul'da yapımı tamamlanan 5 millet bahçesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'ye 2019 yılında 31,5 milyar metreküp doğalgaz taşımaya başlayacak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin en zor kısmı tamamlandı. Rus Donanması, Ukrayna Donanması'na ait iki zırhlı gemi ve bir römorköre karasularına girdikleri gerekçesiyle önce ateş açtı, ardından gemilere el konuldu.



ARALIK ABD'nin 41'inci başkanı George H.W. Bush, cuma gecesi Houston'daki evinde 94 yaşında öldü. Tam 1 aydır hayat pahalılığı ve ekonomik kriz gerekçeleriyle her geçen hafta daha çok artan 'Sarı Yelekliler' eylemleri Fransa'da kaosa neden oldu. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere saat 06.30 sıralarında Yenimahalle'deki gardan 206 yolcuyla hareket eden yüksek hızlı tren, 8 dakika sonra Marşandiz İstasyonu'na ulaştığında aynı hat üzerinde yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti. Fenerbahçe Ersun Yanal'la anlaştığını "Yuvana Hoş geldin" paylaşımı ile duyurdu. Sarı lacivertli taraftarların sezonun ilk haftalarından beri dört gözle beklediği Yanal, takımın başında ilk görevine Erzurumspor karşısında çıktı.



