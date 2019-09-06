Son Dakika Haberleri: Türkiye 2018'de dünya genelinde turist sayısını en fazla arttıran ülke oldu
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Türkiye 2018'de dünya genelinde turist sayısını en fazla arttıran ülke oldu

1 saat önce

Türkiye 2018 yılında dünyada en çok turistin ziyaret ettiği 6. ülke oldu. 2018’de önceki yıla göre turist sayısını en fazla arttıran ülke ise yüzde 22 ile Türkiye oldu.

Türkiye 2018'de dünya genelinde turist sayısını en fazla arttıran ülke oldu, System.String[]

Türkiye 2018 yılında dünyada en çok turist çeken 6. ülke oldu. 2018'de önceki yıla göre turist sayısını en fazla arttıran ülke ise yüzde 22 ile Türkiye oldu. Dünyada en fazla ziyaret edilen ülkeyse Fransa oldu. Türkiye turist sayısında üst sıralarda yer almasına rağmen turizm gelirlerinde ise ilk 10'a giremedi.


Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 2018 yılı turizm verilerini açıkladı. Buna göre 2018'de en fazla uluslararası turist çeken ülke 89 milyon ile Fransa oldu. İspanya 83 milyon turist çekerken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 80 milyon turist ağırladı. Dördüncü sırada 63 milyon ile Çin yer alırken onu 62 milyon ile İtalya izledi. Listenin altıncı sırasında ise 46 milyon turist ile Türkiye yer aldı.

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Türkiye, Fransa, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:30 
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