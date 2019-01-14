Son Dakika Haberleri: Türkiye 2018'De, Ev Dekorasyonu Alışverişini %63 Artırdı

Türkiye 2018'De, Ev Dekorasyonu Alışverişini %63 Artırdı

1 saat önce

Alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, kategoride en çok talep gören ürünlerin sehpalar ve TV üniteleri olduğunu açıkladı.

Türkiye 2018'De, Ev Dekorasyonu Alışverişini %63 Artırdı, System.String[]

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılı dekorasyon kategorisi trendlerini ortaya koydu.

Hepsiburada, Türkiye'nin alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla 2018 Trend Raporu'nu yayınladı. Trend Raporu kapsamında dekorasyon kategorisi verilerini inceleyen e-ticaret platformu, dikkat çeken veriler ortaya koydu. Rapora göre 2018'de en çok talep gören ürün sehpa oldu. Hepsiburada, dekorasyon kategorisine ilginin 2017'ye göre %63 arttığını açıkladı. En çok 36-45 yaş aralığı tarafından yapılan alışverişlerde, kadınların talebi 2017'ye göre %64 artış gösterdi. En çok talep İstanbul'dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Balıkesir takip etti. Türkiye en çok oturma odası için alışveriş yaparken çalışma odası, antre, yatak odası ve mutfak ürünleri de yoğun ilgi gördü.

TÜRKİYE EN ÇOK OTURMA ODASI İÇİN ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Hepsiburada verilerine göre Türkiye'de yapılan mobilya alışverişlerinin çoğunluğu oturma odası için yapılıyor. Oturma odası için en çok ilgi gösterilen ürünlerin ise sehpa, TV üniteleri ve kanepeler olduğu belirtiliyor.

OFİS ÜRÜNLERİNE TALEP %211 ARTTI

Ortaya konan verilere göre 2018'de ofis ürünlerine talep %211 artış gösterdi. En çok alışveriş 36-45 yaş aralığı tarafından yapılırken, kadın müşterilerin oranında %200 artış yaşandığı açıkladı. En çok talep İstanbul'dan geldi, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Konya, Muğla, Tekirdağ, Adana ve Manisa takip etti. Ofis kategorisinde en çok ilginin olduğu ürünler klasörler, silgiler, yazı tahtaları, masaüstü düzenleyicileri oldu.

MUTFAK GEREÇLERİNDE ZİRVE BARDAK VE SÜRAHİLERDE

Mutfak gereçleri kategorisini inceleyen Hepsiburada, en çok ilgi gören ürünlerin başında bardak ve sürahilerin geldiğini açıkladı. Bardak ve sürahileri, ekmek kutusu ve saklama kapları, çatal, kaşık bıçak setleri, servis tabakları takip etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:16 Kaynak: Bültenler

TV, Türkiye, Güncel
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