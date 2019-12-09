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Türkiye, 2018'i kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde 189 ülke arasında 59'uncu sırada yer alarak,...
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Türkiye, 2018'i kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde 189 ülke arasında 59'uncu sırada yer alarak, ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:12 Kaynak: AA
Türkiye, 2018'i kapsayan İnsani Gelişme Endeksi'nde 189 ülke arasında 59'uncu sırada yer alarak, ilk kez çok yüksek insani gelişme kategorisine girdi.
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