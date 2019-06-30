Son Dakika Haberleri: Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı
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Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı

1 saat önce

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye 2019 Avrupa Oyunları'nı 15 madalya ile tamamladı, System.String[]
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda müsabakalar tamamlandı.

Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı.

Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı.

2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya

Judo: Mikail Özerler

Boks: Buse Naz Çakıroğlu

Gümüş madalya

Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu

Güreş: Soner Demirtaş

Cimnastik: Ahmet Önder

Bronz madalya

Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan

Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban

Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım)

Atletizm: Jak Ali Harvey

Cimnastik: Ferhat Arıcan
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:03 
Avrupa, Türkiye, Güncel
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