Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa,...
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IHAAW143351-SPO/23-01-2019- Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:39 Kaynak: İHA
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