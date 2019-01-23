Son Dakika Haberleri: Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa,...

Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa,...

14 dakika önce

IHAAW143351-SPO/23-01-2019- Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek.

Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa,..., System.String[]
IHAAW143351-SPO/23-01-2019

- Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa, Finlandiya ve Yunanistan ile mücadele edecek. 23.01.2019 14: 33: 51 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Sırbistan Karadağ, Avrupa, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Euroleague'de Anadolu Efes, Real Madrid Deplasmanında Kömür Üretimindeki Rekor Artışla 3 Milyar Lira Ülkede Kaldı

Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması Çin Sazanı Balıkçıların Yeni Umudu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 14:53:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, 2019 Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda Sırbistan, Bulgaristan, Fransa,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]