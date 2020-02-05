Türkiye 2019'da 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye 2019'da 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etti - Son Dakika

Türkiye 2019'da 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etti

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye'nin 2019 yılında hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinden 2018 yılına göre yüzde 12,3'lük artışla 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde ettiğini bildirdi.

Türkiye 2019'da 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etti, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye'nin 2019 yılında hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinden 2018 yılına göre yüzde 12,3'lük artışla 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde ettiğini bildirdi.

Keskin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DHMİ'nin havacılıktaki performansı ve Avrupa hava trafiğine olumlu katkısına, Türkiye'yi gururlandıran bir tebriğin de Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından (EUROCONTROL) geldiğini belirtti.

Keskin, 2018 ile 2019 verilerini karşılaştırdığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"2019 verilerine göre ülkemizde aletli uçuş kurallarına (IFR) uygun olarak gerçekleştirilen ve DHMİ tarafından hava seyrüsefer hizmeti sağlanan uçuşların sayısı 2018 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 1'lik bir artışla 1,55 milyon olmuştur. Transit uçuşlar ve havalimanlarımızı kullanan tüm trafikler dikkate alındığında 2019 yılı gecikme sürelerinde 2018 yılına göre yüzde 60,5 oranında çok önemli bir azalma görülmüştür. Türkiye, 2019 yılında hava sahamızı kullanan havayolu şirketlerinden 2018 yılına göre yüzde 12,3'lük bir artışla 397,3 milyon avro hava seyrüsefer hizmet geliri elde etmiştir."

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, Türkiye, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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