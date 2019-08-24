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Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası'nın beşinci etabı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

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Türkiye 2019 Ulusal Tur Tavla Şampiyonası'nın beşinci etabı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Dünya Tavla Federasyonu (WBF) Türkiye Temsilciliği tarafından ilçedeki bir otelde düzenlenen şampiyonada, 9 kategoride 23'ü Ereğli'den olmak üzere 64 sporcu mücadele ediyor.

WBF Türkiye Temsilcisi Arda Fındıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 yıldır gerçekleştirdikleri şampiyonanın bir ayağının Ereğli'de yapıldığını söyledi.

Kadınların da yer aldığı şampiyonada 64 sporcunun yarıştığını bildiren Fındıkoğlu, "Bayan oyuncu sayısının her geçen gün artması, şampiyonaya daha da ciddiyet getiriyor. Şampiyonamız 9 ayrı etkinlikten oluşuyor. İki gün sürecek etabımızda tavlaseverleri tavlaya doyurabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Fındıkoğlu, tavlanın Türkiye'de halen spor dalı değil, oyun olarak kabul edildiğine dikkati çekerek, "Tavla, Türkiye'de her geçen gün daha da değer kazanmakta olan bir oyun. Lisans uygulaması henüz olmayan tavlada, 18 yaşını doldurmuş her insan bu tür faaliyetlerde yer alabilir. Onlar yer aldıkça, camia büyüdükçe tavla oyunu daha saygın ve geçerli bir spor dalı olmaya doğru gidecektir." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Zonguldak, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:46 Kaynak: AA
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