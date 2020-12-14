Türkiye 2019 yılında elde ettiği tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'da lider oldu - Son Dakika

Türkiye 2019 yılında elde ettiği tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'da lider oldu

14.12.2020 22:00
Türkiye 2019 yılında elde ettiği tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'da lider oldu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 2018 yılında 44 milyar dolar ve 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık tarımsal gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 arasında olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 2018 yılında 44 milyar dolar ve 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık tarımsal gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 arasında olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, "Son iki yılda desteklerimizi yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2018-2020 Aralık itibarıyla toplamda 51,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021 yılında ise 22 milyar lira ve 2 milyar lira ilave yedek ödenekle birlikte üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlamış olacağız inşallah" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ve bağlı kuruluşları hakkında milletvekillerine sunum yaptı. Pakdemirli, tarım, orman ve balıkçılık sektörünün uygulanan doğru ve akılcı politikalarla 17 yılın 14'ünde büyüme gösterdiğini ve ortalama yüzde 2.8 büyüdüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ile 2018 yılını yüzde 2,1 ve 2019 yılını yüzde 3,7 büyüyerek tamamlamıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,1, ikinci çeyreğinde yüzde 4,3 ve üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,2 ile ilk dokuz ayda ortalama yüzde 5,3 büyümüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gayrisafi hasılamızı son iki yılda yüzde 47 artırarak 277,5 milyar liraya çıkardık. 2018 yılında GSYH'ye yüzde 5,8'lik, 2019 yılında yüzde 6,4 ve 2020 yılının ilk dokuz ayında yüzde 7,1 katkı yaparak ülke ekonomisine güçlü bir destek sağlamıştır. 2018 yılında 44 milyar dolar ve 2019 yılında 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 arasındadır" dedi.

Orman varlığı hakkında bilgi veren Pakdemirli, "Yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile ülkemiz, orman varlığı değerlendirme FRA'nın (Forest Resources Assessment) da tespit ettiği gibi orman varlığı bakımından dünyada 47. sıradan 26. sıraya çıkmıştır. 2019 yılı odun dışı orman ürünleri ihracatımız 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, 216 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. 2020 yılı sonuna kadar 1,3 milyar dolar olması beklenmektedir. Orman ürünleri ihracatımız ise 8 kat artışla 826 milyon dolar düzeyine yükselmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 479 milyon dolar ihracat fazlası verilmiştir" şeklinde konuştu.

Tarımsal destekler konusunda Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"Mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz. Kütlü pamuk prim desteğini yüzde 37,5 artışla kilo başına 1 lira 10 kuruş yaptık. Yağlık ayçiçeği prim desteğini kilo başına yüzde 25 artışla 50 kuruşa çıkardık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verdiğimiz desteklerde muazzam bir artış sağladık. Son iki yılda desteklerimizi yüzde 52 artışla 22 milyar liraya çıkardık. 2018-2020 Aralık itibarıyla toplamda 51,6 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2021 yılında ise 22 milyar lira ve 2 milyar lira ilave yedek ödenekle birlikte üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlamış olacağız inşallah. Hayvancılık destekleri kapsamında 2020 Aralık itibarıyla 7,4 milyar lira ödeme yaptık. Son 2,5 yılda toplam 16,2 milyar lira destek ödedik."

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılanları anlatan Pakdemirli, "Bugüne kadar 12 bin proje yerel olarak 10 milyar lira hibe desteği ile 100 bin istihdam sağladık. Son 2,5 yılda 3 bin 500 projeye 1 milyar lira hibe destek verdik ve toplam 2,1 milyar liralık yatırım, 18 bin istihdam sağladık. Lisanslı Depoculuk, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, Genç Çiftçi Projeleri için toplam 1,8 milyar lira destek verdik" diye konuştu.

Pakdemirli, "Son 2,5 yılda 3,3 milyar lira prim desteği verilmiştir. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 8 artırarak 18,6 milyona, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 20 artırarak 55,1 milyona çıkardık. 2020 yılı ilk altı ayında 2019 yılına göre büyükbaş hayvan varlığı yüzde 4,2 ve küçükbaş yüzde 13,6 oranında artmıştır. Son iki yılda süt üretimini yüzde 11, kırmızı et üretimini yüzde 7 artırdık. Ülkemizde yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri üretilirken, son iki yılda yüzde 33 artışla 837 bin ton üretim gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Aralık, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye 2019 yılında elde ettiği tarımsal gayri safi yurt içi hasıla ile Avrupa'da lider oldu - Son Dakika


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