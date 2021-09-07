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Türkiye 2020/21 sezonunda 291 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye 2020/21 sezonunda 291 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi

07.09.2021 09:15
Türkiye 2020/21 sezonunda 291 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi, System.String[]

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 2020-21 sezonunda 87 bin 119 ton karşılığı 291 milyon 749 bin dolar oldu.

Kuru kayısı ihracatı 2019-20 sezonuna göre miktar bazında yüzde 10 düşerken, döviz bazında yüzde 16 artış gösterdi.

2019/20 sezonunda 2 bin 792 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2020/21 döneminde 119 ülkede 3 bin 500 dolara alıcı buldu.

Türkiye'nin kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri konumda olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan kuru kayısı ihracat sezonunda 119 ülkeye 291 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildiğini açıkladı.

"Geçtiğimiz sezon kuru kayısı ihracatından 252 milyon 451 bin dolar döviz geliri elde etmiştik. Bu seneki hedefimiz 300 milyon dolara çok yaklaştık ancak kuru kayısı rekoltesindeki düşüş yüzünden hedefimizi yakalayamadık. Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran sektörümüzde kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürünümüz. Türkiye'nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakamın büyük bir bölümü yine ihracata gidecek. Rekoltede yüzde 8 azalma var ama kalite iyi. Dolayısıyla bu sezon daha katma değerli ihraç ederek 300 milyon doları aşacağımızı öngörüyoruz."

ABD 45 milyon dolarla birinci sırada

Kuru kayısı ihracatında ilk sıradaki ülkeler arasında; geleneksel pazar ABD'nin yüzde 30 artışla 45 milyon dolarla birinci sırada olduğunu açıklayan Celep, "125 milyon dolarlık kısmını yüzde 23 artışla Avrupa kıtasına gerçekleştirdik. Almanya yüzde 21 ilerlemeyle 28 milyon dolarla ikinci, Fransa yüzde 15 ivmeyle 25 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor. Birleşik Krallık'a yüzde 31, Brezilya'ya yüzde 10, Hollanda'ya yüzde 41, Polonya'ya yüzde 51, Kanada'ya yüzde 14 ihracat artışlarımız oldu." dedi.

Çin'e kuru kayısı ihracatı yüzde 36 arttı

Birol Celep, "Amerika ülkelerine yüzde 24 artışla 69 milyon dolarlık, Afrika ülkelerine 12 milyon dolarlık ihracatımız var. Kuru kayısıda Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 18 ihracatımızı artırdık. Asya ve Okyanusya bölgesine ihracatımızda Çin yüzde 36 yükselişle 6 milyon dolarla ilk sırada. Yeni Zelanda yüzde 4, Endonezya ve Singapur yüzde 10, Vietnam yüzde 17, Hong Kong yüzde 26, Hindistan yüzde 34, Japonya yüzde 48, Tayland yüzde 159 ilerleme kaydettiğimiz yerler. Ortadoğu ülkelerine yaptığımız 12 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatında da Dubai yüzde 329 ile en fazla ihracat artışı yaşadığımız pazar." diye konuştu.

Türkiye 2020/21 sezonunda 291 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi

İhracat, Türkiye, Döviz, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye 2020/21 sezonunda 291 milyon dolar kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdi - Son Dakika


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