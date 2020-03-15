Türkiye 2020'de helal turizmde

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, turizmde geçmiş yıllardaki hareketliliğe ve erken rezervasyonlara bakıldığında helal turizmde de 2020 yılının iyi geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

Turhan, Müslüman bireyin seyahat ve tatili sırasında da İslami emirlere uygun davranması ve bunun için imkan sağlanmasına "helal turizm" denildiğini söyledi.

Helal turizm kavramının zaman zaman yanlış anlaşıldığına, doğru bilinen bazı yanlışlar olduğuna dikkati çeken Turhan, bunların başında inanç turizmiyle karıştırılmasının geldiğini dile getirdi.

İnanç turizminin dini amaçla seyahat etmek olduğuna değinen Turhan, helal turizmin ise birçok amaçla yapılabileceğini ancak yapılan seyahatte İslami gereklilikleri ön planda tutmayı ifade ettiğini kaydetti.

- Müslüman turist sayısı ivme kazanacak

Büyük bir Müslüman nüfus bulunduğunu, bu kitlenin de tatil ihtiyacı olduğunu vurgulayan Turhan, "2018'de başka bir ülkeye seyahat eden 131 milyon Müslüman, 171 milyar dolarlık harcama yaptı. Bu rakamlar sadece Master Card üzerinden tespit edebildiğimiz rakamlar ancak öngörümüz o ki 2030'lu yıllara doğru bu rakam hem sayıca hem de harcama miktarı olarak yukarı doğru hızlı bir ivme kazanacak." diye konuştu.

Helal turizmin yeni bir trend olduğunu, son 15 yılda ivme kazandığını anlatan Turhan, Türkiye'nin bu alana girişinin ise alkolsüz otellerle, bilinçsiz bir şekilde de olsa eskilere dayandığını söyledi.

Helal turizmde de 2020 iyi geçecek

Yeni bir trend olduğu için henüz istatistik çalışması yapılmadığını vurgulayan Turhan, ancak Türkiye'de sahil bölgelerinde bu konseptte hizmet veren otellerin yaklaşık 40 bin yatak kapasitesi olduğunu dile getirdi.

Turhan, müşteri profilinde olanların ciddi anlamda otelleri doldurduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2017, 2018 ve 2019 çok iyi geçti. 2019 zaten ülke olarak da turizmin her dalında rekor kırdığımız bir yıl oldu. Hem geçmiş yıllara hem de erken rezervasyonlara baktığımızda helal turizmde de 2020'nin çok daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Helal turizmin uzun vadede vites yükselteceği aşikar çünkü müşteri profili her geçen gün artan bir pazar. Pazarda arz arttıkça, yeni tesisler açıldıkça insanların tercihleri arasına giriyor. Dolayısıyla bu pazarın büyüyeceğini düşünüyoruz. Helal turizm pazarında Türkiye lider ülke çünkü bu konseptteki tesis altyapısı en çok Türkiye'de var. Zaten İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında açık ara farkla en çok turist karşılayan ülke Türkiye. Sadece sahil bandında bu konseptte 70'in üzerinde otel var. Bunlara termal oteller, şehir içi otelleri de dahil ettiğimizde 300'ün üzerinde otelden bahsedebiliriz."