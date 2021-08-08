Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilkleri yaşadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil etti.

1908 ve 2016 yılları arasında gerçekleşen olimpiyatlarda Türk kadın sporcular toplamda sadece 5 madalya kazanırken, Tokyo'da düzenlenen olimpiyatta 5 kadın sporcumuz da madalya elde etti.

Okçuluk, karate, cimnastik, kadın güreşi ve boksta olimpiyat tarihimizdeki ilk madalyaları kazandık.