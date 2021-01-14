Türkiye 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya sattı - Son Dakika

Türkiye 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya sattı

14.01.2021 11:03
Türkiye 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya sattı, System.String[]

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya ihraç etti.

Dünya fındık üretim ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya ihraç etti.

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) aldığı bilgiye göre, Türkiye, geride kalan sezonda yaklaşık 120 ülkeye 280 bin 924 ton fındık ihraç ederek 1 milyar 945 milyon 299 bin dolar gelir sağladı.

Fındık ihracatında ilk sırayı Almanya aldı. Türkiye, geçen yıl Almanya'ya 67 bin 439 ton fındık satışı gerçekleştirirken, karşılığında 441 milyon 381 bin dolar gelir elde etti.

Almanya'nın ardından en fazla ihracat yapılan ülkeler İtalya ve Fransa oldu.

İtalya'ya 405 milyon 475 bin dolar karşılığında 56 bin 433 ton, Fransa'ya ise 135 milyon 699 bin dolar karşılığında 19 bin 325 ton fındık satıldı.

En düşük ihracat 5 kilogramla Afganistan'a

Türkiye, geçen sezon en az fındık ihracatını Afganistan'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye gönderilen fındık miktarı sadece 5 kilogram olurken, 53 dolar gelir elde edildi.

Afganistan'ı 6 kilogramla Ruanda ve 13 kilogramla da Fildişi Sahili takip etti.

Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında pazarını geliştirdiği Çin'e yapılan fındık satışında 2020'de büyük düşüş yaşandı.

Bu ülkeye 2019 yılında 11 bin 180 ton ihracat gerçekleştirilirken, bu rakam 2020 yılında 6 bin 915 ton olarak gerçekleşti.

"Almanya, İtalya ve Fransa köklü pazarlarımız"

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2020 yılında da Türkiye'nin fındık ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında yine ilk üçte Almanya, İtalya ve Fransa'nın yer aldığını söyledi.

Bölük, bu ülkelerin fındık sanayisine dayalı köklü sektöre sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en büyük pazarını Avrupa ülkeleri oluşturmakta. Bunlar arasında da köklü fındığa dayalı güçlü sektöre sahip Almanya, İtalya ve Fransa önde gelmekte. 2020 yılında da bu durum değişmedi." dedi.

Almanya, Türkiye, İtalya, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye 2020 yılında en fazla fındığı Almanya'ya sattı - Son Dakika Ekonomi


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