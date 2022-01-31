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Türkiye, 2021'de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Türkiye, 2021'de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı

31.01.2022 11:53
Türkiye, 2021'de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı

Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış oldu.

Böylece 2021'de, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi Türkiye'de ağırlandı.

Ocak- Aralık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında 4 milyon 694 bin 422 kişiyle Rusya ilk sırada yer aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 120,52 artışın olduğu Rusya'yı, yüzde 175,73 artış ve 3 milyon 85 bin 215 kişiyle Almanya, yüzde 106,49 artış ve 2 milyon 60 bin 8 kişiyle Ukrayna takip etti. Ukrayna'yı Bulgaristan ve İran izledi.

Yabancı ziyaretçi sayısı Aralık'ta yüzde 170,62 arttı

Türkiye'yi 2021 yılı Aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 arttı ve 1 milyon 892 bin 520 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, İran ve Rusya oldu. Bulgaristan'dan yüzde 160,15 artış ile 265 bin 929, Almanya'dan yüzde 299,04 artış ile 188 bin 146, İran'dan ise yüzde 357,10 artış ile 151 bin 687 kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aralık, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, 2021'de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, 2021'de 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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