Türkiye, 2022 Dünya Kupası'nın Güvenliğini Sağlamak İçin Katar'a 3100 Polis, 80 Bomba Arama ve Çevik Kuvvet Köpeği Gönderecek

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamak için Katar'a vereceği desteğin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, Katar'a 3 bin çevik kuvvet personeli, 100 özel harekat polisi, 50 bomba arama ve 30 çevik kuvvet köpeği ile idarecisi, 50 bomba uzmanı gönderilecek. Personelin tüm masrafları, Katar tarafından karşılanacak. Katar'ın istemesi durumunda personel sayısı artırılabilecek.

"Türkiye ve Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol", Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı. Protokole göre niyet mektubunun genel esasları ve yükümlülükleri şöyle: