Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı - Son Dakika

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı

30.03.2021 23:47
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu üçüncü maçında Türkiye'nin golleri 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Letonya'nın golleri ise 35. dakikada Savalnieks, 58. dakikada Uldrikis ve 79'da Ikaunieks'ten geldi.

Milli takımın 33. dakikada Caner Erkin ile bir topu da direkten döndü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Letonya yine ters geldi

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

Kenan Karaman 5. golünü attı

A Milli Takımı, Letonya karşısında 1-0 öne geçiren golü karşılaşmanın 2. dakikasında Kenan Karaman attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golünü atan Kenan, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 19. maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz elemelerdeki gol sayısını 4'e yükseltti

A Milli Takımın Kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3. maçında 4. golünü attı.

Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Letonya karşılaşmasında da ay-yıldızlı ekibin 3. golünü 52. dakikada penaltıdan attı.

Kaptan Burak, Mert Müldür'ün düşürülmesiyle 51. dakikada kazanılan penaltıda, topu kaleci Steinbors'un sağından ağlara gönderdi.

2022 FIFA Dünya Kupası, Letonya, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Yine Esra Erol yine hayrete düşüren olay! Bu kez ahlaksız itiraf programa damga vurdu Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı Kadir Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, sohbetin detaylarını anlattı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Danimarka'da Delaney'den akrep vuruşu gol Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası güncellendi! İstanbul'da korkutan artış Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Mart günü koronavirüs nedeniyle 155 kişi vefat etti, 37 bin 303 yeni vaka tespit edildi Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı         
00:14
İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım         
00:01
Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşi Janis yerine oyuna girdi Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşi Janis yerine oyuna girdi         
23:21
16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı         
22:37
Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı         
22:28
Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti         
21:41
Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti         
20:49
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı         
20:25
Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı Rus savaş uçakları NATO'yu alarma geçirdi! Türk jetleri de havalandı         
17:59
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak         
16:35
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 00:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei