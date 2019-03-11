Son Dakika Haberleri: Türkiye, 2023'e kadar yeni milyarder çıkaramayacak!

Türkiye, 2023'e kadar yeni milyarder çıkaramayacak!

1 saat önce

Knight Frank'ın 2019 Zenginlik Raporu, Türkiye'de 29 olan milyarder sayısının 2023 yılına kadar artmayacağını ortaya koydu.

Türkiye, 2023'e kadar yeni milyarder çıkaramayacak!, System.String[]
Knight Frank'ın 2019 Zenginlik Raporu, Türkiye'de 29 olan milyarder sayısının 2023 yılına kadar artmayacağını ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:50 

Knight, Türkiye, Ekonomi
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