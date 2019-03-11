Türkiye, 2023'e kadar yeni milyarder çıkaramayacak!
1 saat önce
Knight Frank'ın 2019 Zenginlik Raporu, Türkiye'de 29 olan milyarder sayısının 2023 yılına kadar artmayacağını ortaya koydu.
Knight
Frank'ın 2019 Zenginlik Raporu, Türkiye
'de 29 olan milyarder sayısının 2023 yılına kadar artmayacağını ortaya koydu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:50
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