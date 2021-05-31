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"Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir" - Son Dakika

"Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir"

31.05.2021 09:33

Bilişim ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'ye katma değer sağlayan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak Türkiye'nin uzay turizminde MENA Bölgesi (Ortadoğu ve...

Bilişim ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye'ye katma değer sağlayan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile temas kurarak Türkiye'nin uzay turizminde MENA Bölgesi (Ortadoğu ve Kuzey Afrika), Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabileceğini belirtti.

Türkiye'de ve dünyada farklı sektörlerde gerçekleştirdiği birçok yatırımla önemli işlere imza atan A&S Yatırım Holding, uzay turizmi konusunda Türkiye'yi uzay üssü yapabilecek yeni bir girişim hamlesinde bulundu. Uzun zamandır ABD'de bulunan ve Türkiye'deki potansiyel iş gücünü temas kurduğu üst düzey teknoloji şirketlerine aktaran Uğur Akkuş, Elon Musk'ın sahip olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX ile iletişime geçerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyanın tam merkezinde yer aldığını, uzay turizmi konusunda ve havacılık şirketinin burada bir yolcu indirme bindirme terminali kurması gerektiğini anlattı. Böylelikle bu terminalin Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA Bölgesi), Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizminde üs konumunda yer alabileceğinden söz etti. Uzay ve havacılık şirketi yetkililerini Türkiye'ye davet eden Akkuş, havacılıkta balon turizminin merkezi olan ve dünyanın farklı bölgelerinden pek çok turistin ilgi odağı olan Kapadokya'nın uzay roketlerinin kalkış ve inişi için en uygun yer olduğunu da uzay ve havacılık şirketi yetkililerine aktardı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki ülkelerde uzaya yolculuk yapmak isteyen insanlar için uzay ve havacılık şirketinin uzay üssünün yer aldığı "Space Force Station" Florida'ya gitmek yerine bu yolculuğa Türkiye'den başlayabileceklerinin daha kolay olabileceğini vurguladı.

2023'te uzaya yolcu taşımaya başlayacak olan uzay ve havacılık şirketine Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum ile uzay turizminde üs olması konusunda uygun bir bölge olduğundan bahseden Uğur Akkuş, "Türkiye birçok medeniyetin tarih boyunca merkezi konumunda yer almıştır. 2023'te başlayacak uzay yolculuğu için yine Türkiye kritik bir noktada bulunuyor. Uzay yolculuğu için satışa sunulan biletlerin tamamını geçtiğimiz günlerde Japon bir iş insanı almıştı. Japon milyarder Yusaku Maezawa 2023 yılında aya ilk turistik ziyareti yapmayı planlıyor. Maezawa daha sonra bu biletleri tüm dünyaya pazarlayarak uzay turizminden büyük gelir elde edecek. Uzay turizmi 2023'te başlayacak bu yolculukla dünyada pek çok kişi tarafından ilgiyle takip edilecek. Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle, MENA, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler için uzay turizm üssü olabilecek potansiyele sahibiz. Türkiye'ye komşu ülkelerden uzay yolculuğuna çıkacak kişiler SpaceX'in yakınlarında bir bölgede uzay üssü olmadığı için uzay roketlerine ABD'de yer alan Florida'daki "Space Force Station" üssüne giderek binmek zorunda kalacaklar. Bu sebeple komşu ülkeler için Florida'daki uzay üssüne ulaşmak uçakla ortalama 17 saat süren yolculukla gerçekleşecek. Uzun süren bu yolculuk yerine yakınlarında yer alan Türkiye'den hareket etmeleri daha kolay olacaktır. 54 ülkenin başkentine sadece 4 saatlik uçuş mesafesinde yer alan dünyadaki tek ve eşsiz lokasyona sahip Türkiye'yi uzay turizminin merkezi haline getirebiliriz" dedi.

"Uzay turizm üssü Kapadokya'ya kurulsun"

Akkuş, uzay ve havacılık şirketi yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye'de kurulabilecek uzay turizm üssü için balon turizminin merkezi olan Kapadokya'nın en uygun alan olduğuna dikkat çekti. Akkuş sözlerini şöyle sonlandırdı: "Tüm dünyadan pek çok insanın balon turizminin yanında, eşsiz tarihi ve binlerce yılık coğrafi yapısı ile peribacalarını görmek için her sene geldiği Kapadokya, bu girişim için en uygun yerdir. Bu eşsiz yolculuğa UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde yer alan Kapadokya'da başlayan uzay turizmi meraklıları uzay macerasının dönüşünde Anadolu'nun kalbinde bulunan Kapadokya'nın büyülü atmosferine iniş yapacak, yaşadığı deneyimleri tüm dünyaya anlatacak. Bu, Türkiye ve uzay ve havacılık şirketi için eşsiz bir fırsattır. Kapadokya'nın coğrafi konumu da uzay roketlerinin kalkış ve inişi için müsait bir yapıdadır. 2023'te Ay'a gidecek uzay yolculuğu için Florida dışında Türkiye'de de bir uzay üs terminali kurulmalıdır. Bu sayede komşu coğrafyalardaki insanlar 2 gün sürecek uzay yolcuğunda 17 saatlik uzaklıkta bulunan Florida'ya gitmek zorunda kalmayacaklar. Holding olarak, uzay ve havacılık şirketi yetkileriyle yaptığımız görüşmede Elon Musk'a çağrıda bulunarak SpaceX yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Gerçekleştirebileceğimiz iş birliği ile 2023'te Türkiye'yi uzay turizminin merkezi konumuna getirebiliriz". - İSTANBUL

Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir
Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir
Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir

Elon Musk, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye, 2023'te uzay turizminin merkezi olabilir' - Son Dakika Ekonomi


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