Üye Girişi
Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan - Son Dakika

Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan

04.11.2021 19:39

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası olarak 716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Ziraat Bankası olarak 716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız. Bu kredilerin yüzde 82'si Hazine ve Maliye Bakanlığınca faizsiz sübvanse edilen kredilerden oluşuyor, yani bir müşteriye yansıyan faizin yüzde 70'i Bakanlık tarafından ödeniyor. Bu hakikaten ciddi bir destek." şeklinde konuştu.

Çakar, Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" panelinde konuştu.

Ziraat Bankası olarak tarım ekosisteminin merkezinde yer aldıklarını belirten Çakar, "716 bin çiftçimize kredi kullandırmış durumdayız. Bu kredilerin yüzde 82'si Hazine ve Maliye Bakanlığınca faizsiz sübvanse edilen kredilerden oluşuyor, yani bir müşteriye yansıyan faizin yüzde 70'i Bakanlık tarafından ödeniyor. Bu hakikaten ciddi bir destek. Pandemiye rağmen kredilerin yüzde 99'u tahsil edilmiş durumda. Ziraat Bankası, tarımsal kesimi destekleme misyonundan hiçbir zaman geri adım atmadı ve atmayacak." dedi.

Gelecek yıl bankacılık sektöründe yüzde 10-20 civarında kredi büyümesi beklendiğini ifade eden Çakar, "'Sektör bu büyümeyi finanse edebilecek bilanço yapısına sahip mi?' sorusu akıllara geliyor. Bankacılık sektörümüzün 655 milyar TL öz kaynağı var ve öz kaynak karlılığımız yüzde 12 civarında. Otoritenin bizden istediği sermaye yeterlilik rasyosu minimum yüzde 12. Sektörümüzde bu bugün itibarıyla yüzde 17 civarında, Avrupa'da yüzde 16 seviyelerinde. Bu konuda çok iyiyiz. Yine bizim bilançolarımızın pasiflerine bakıldığında aslında biz fonlama olarak en çok mevduatı kullanıyoruz. Bu da 4,1 milyar TL civarında." şeklinde konuştu.

Çakar, bankacılık sektörünün sadece reel sektörü, yani firmaları ve gerçek kişileri kredilendirmediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sektör, devletin iç borçlanması çerçevesinde devlete de borç veriyor. 1,2 milyar TL de devlete borç vermiş durumdayız. Hazine'nin önümüzdeki sene borçlanma ihtiyacı çerçevesinde oradan da bir fon yaratma şansımız var, tekrar reel sektöre vermek üzere. Türk bankacılık sektörünün yurt dışındaki uluslararası bankalardan toplam 80 milyar dolar civarında bir borçlanması söz konusu olmuştu ve biz borcun tamamını çevirebilmiştik. Yurt dışında kredibilitemiz var. Biz yurt dışında borçlanma kabiliyetine haiziz ve bunu çevirebiliyoruz. İlave bir ihtiyaç olduğunda da yurt içi imkanlarla borçlanabiliyoruz."

"Devletimizin desteğiyle esnafımıza uygun maliyetli ve vadeli finansman desteği sağlıyoruz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Türkiye'de esnaf, zanaatkar ve küçük işletmelere en fazla desteği sağlayan finans kuruluşu olduklarını aktararak, "Devletimizin burada birtakım faiz sübvansiyonları söz konusu. Esnafa kullandırmış olduğumuz krediler genellikle esnaf kefalet kooperatifleri üzerinden olur. Bir kısım da doğrudan kendimizin kullandırdığı krediler. Salgında 1,2 milyon esnafımıza 61 milyar TL kredi kullandırdık." dedi.

Halkbank'ın 2002'den bu yana 186 milyar TL'lik finansman sağladığını belirten Arslan, "Bunun yüzde 64'ünü son 4 yılda gerçekleştirdik. 'Esnafı borçlandırdınız' gibi eleştiriler geliyor. Buna katılmak mümkün değil. Biz devletimizin desteğiyle esnafımıza uygun maliyetli ve vadeli finansman desteği sağlıyoruz. Esnafımız bunu ödeyemeyecek olsa geri dönüş oranlarında ciddi sıkıntılar olurdu. Kredilerin geri ödemesi ise oldukça başarılı. Bizim geri dönmeyen kredi oranımız yüzde 3,5 civarında. Son dönemde salgın koşullarındaki rahatlama esnaf kesiminde de gözüküyor. Sektörel anlamda farklılıklar olabilir ama geri dönüş oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Arslan, Hazine ve Maliye Bakanlığının da destekleriyle esnaf kredilerinde 3 defa öteleme yaptıklarını hatırlatarak, "Geri ödemelerde hiç sıkıntı gözükmüyor. Esnaf ve sanatkarlarımız sadece ekonomik dinamizm içinde değil, sosyal denge içinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda desteklenmeleri bir devletin sosyal bakış açısı bakımından oldukça önemli ve bu konuda başarılı bir yönetim var." diye konuştu.

Bugüne kadar 57 bin kadın girişimciye 5,5 milyar TL'yi aşan bir finansman desteği sağladıklarını bildiren Arslan, hedeflerinin "Hedefimiz, bu projemizin birinci yılı sonunda 100 bin kadın girişimcimize 10 milyar TL'lik bir destek sağlamak. Nüfusumuzun yarısını kadınlarımız oluşturuyor ama ekonomideki etkinlikleri o kadar güçlü değil. Çok güzel sonuçlar alıyoruz ve her yıl 8 Mart'ta kadın girişimcilerimizi ödüllendireceğiz." dedi.

Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan
Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan
Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan
Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan

Ziraat Bankası, Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı 22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş 22:19 Yaralı olarak hastaneye kaldırılan taksicinin gasp yalanı ortaya çıktı! Kendi kendini yaralayıp parayı sevgilisine vermiş Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti 21:54 Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı 21:27 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti 21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz 19:12 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan asgari ücretle ilgili açıklama: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü 17:46 Hamsinin kilosu 5 liraya düştü, Edirneliler kasa kasa eve götürdü Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi 17:09 Yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki viral oldu! Rizeli vatandaş, sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi

Son Dakika Haberleri
22:31 Mehmet Topal'dan bu yana ilk defa yapıldı! Galatasaray'ın golünde dikkat çeken ayrıntı
22:20 İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı
22:13 Lokomotiv Moskova maçı taraftar akınına uğradı! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı
21:55 Husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu! Yaralı genç, hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor
21:53 Vitor Pereira'dan sürpriz değişiklik! Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
21:36 Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
21:26 Üç Kuruş dizisinin Konyalı'sı Alişan Uğur, ünlü isim Özkan Uğur'un oğlu çıktı
21:21 Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
21:18 Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti
21:03 Yusuf Yazıcı, Galatasaray'a mı geliyor? Milli futbolcunun menajeri öne sürülen iddialara yanıt verdi
Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı         
22:36
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 sürücü ise ağır yaralandı         
22:21
Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler gözlerine inanamadı Anavatanı Güney Amerika olan su maymunlarını Tunca Nehri'nde görenler gözlerine inanamadı         
22:12
Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Galatasaray taraftarının öptüğü muhabirin eşinden olay tepki! Paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
21:36
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Son dakika! Bakan Çavuşoğlu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı         
21:22
Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu Arılardan kaçmak için göle atlamak sonunu getirdi! Talihsiz adam cani piranalara yem oldu         
20:16
Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi         
18:57
Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor Her şey Fatih Terim'le çalışmak için! Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e geri geliyor         
17:35
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 22:47:23. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye 2023 Zirvesi - Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar - Halkbank Genel Müdürü Arslan - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement