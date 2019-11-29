Türkiye 2023 Zirvesi - Volkan Karaçalı / İbrahim Pektaş

Vestel Avrupa Dışı Ülkeler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Volkan Karaçalı, "Amerikan menşeli markalar veya küresel pazarlarda değeri olan şirketler satışa çıkıyor. Bizim bu fırsatları değerlendirmemiz lazım ama bu fırsatlar maalesef pahalı. Bu tür fırsatlar çıktığında devletimizin bize bu noktada destek olmasını istiyoruz." dedi.

Karaçalı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında düzenlenen ihracat konulu panelde yaptığı konuşmada, Vestel'in ihracat pazarlarındaki yaygınlığına dikkati çekti.

Amerika ile ihracat hacminin 100 milyar dolar olarak hedeflenmesinin ardından kendi aralarında toplantı yaptıklarını ifade eden Karaçalı, "15 gün önce ben ve ekibim Amerika seyahati düzenledik. Fırsatların neler olabileceğiyle ilgili görüşmeler yaptık. Bizim için Amerika pazarında fırsatlar olduğunun farkına vardık. Ürün yapılarında biraz farklılık var. Bizim o ürün yapısına yatırım yapmamız gerekiyor. Yeni kalıp yatırımları yapmak gerekiyor. Bunun fizibilitesini yapıyoruz." diye konuştu.

Karaçalı, Amerika'nın marka odaklı bir pazar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada başarılı olmak için marka sahibi olmanız gerekiyor. Markayı da kısa sürede yaratacak bir imkan yok. Amerikan menşeli markalar veya küresel pazarlarda değeri olan şirketler satışa çıkıyor. Bizim bu fırsatları değerlendirmemiz lazım ama bu fırsatlar maalesef pahalı. Çin ve Hindistan menşeli firmalar bu tür markaların, şirketlerin avcılığını yapıyor. Biz de bu tür fırsatlar çıktığında devletimizin bize bu noktada destek olmasını istiyoruz. Satın alma maliyetinin öz kaynak tutarını gider olarak gösterilmesini ve Bakanlığımızın bu noktada imkan sağlamasını istiyoruz."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili İbrahim Pektaş ise bu ülkenin ekonomik sıkıntılardan kurtulmasının en önemli noktasının ihracat olduğunu belirterek, "Türkiye'de ihracatın önünde ölçekli üretim, markalaşma ve inovasyon problemi var. Teknolojik ürün ihraç problemimiz de bulunuyor." diye konuştu.

Pektaş, TİM olarak markalaşma ve inovasyon farkındalığını göz önünde bulundurarak ölçek ekonomisi oluşturma yolunda hükümet ile görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Teşvik araçlarının buna yönelik şekilde düzenlenmesine destek sağlıyoruz. Bütün bunları, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye ortaya çıkarmak için yapıyoruz. Türkiye'nin yıl sonundaki ihracatının 182 milyar doları aşacağını düşünüyoruz. Bu sene küresel ekonominin çok zayıfladığı bir dönemde ülkemizin böyle bir ihracat performansı yakalaması hem insanlarımızın hem de hükümetimizin dik duruşuyla sağlanmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi adına hükümetimizi gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum."

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin ise kayyum olarak görevde bulunduklarını anımsatarak, holdingi emanet mantığı ile yönettiklerini kaydetti.

Holdingin merkezinin Kayseri'de bulunduğunu ifade eden Ertekin, "13 bin iş gücümüz var, bunun 11 bini Kayseri'de bulunuyor. Erciyes Anadolu Holding, Kayseri için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ertekin, holdingin 3 yıl içinde reel olarak yüzde 10 büyüdüğünü vurgulayarak, söz konusu dönemde 282 milyon dolar borç ödediklerini söyledi.

Alpaslan Baki Ertekin, 41 şirketlerinin 12'sinin ihracat yaptığını dile getirdi.