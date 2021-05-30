Türkiye, 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda şampiyon oldu

Güreşte İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası'nda toplamda 61 madalya kazanan Türkiye, şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, gerçekleştirilen final müsabakalarıyla tamamlandı. Türkiye; kadınlar, erkekler serbest ve grekoromen stilde şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı güreşçiler; 15 altın, 18 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 61 madalya kazandı.

Organizasyonun son gününde kadınlar 53 kiloda Emine Çakmak altın, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu altın, 62 kiloda Merve Karadeniz gümüş, 68 kiloda Nesrin Baş altın, 76 kiloda Melisa Sarıtaş gümüş, Meryem Yılmaz ise bronz madalya elde etti.

Kadın milli güreşçiler; 7 altın, 3'er gümüş ve bronz olmak üzere 13 madalya kazanarak takım halinde topladığı 235 puanla şampiyon oldu.

Erkekler serbest stilde 61 kiloda Hamza Zopalı altın, 70 kiloda Mevlüt Özdemir bronz, 79 kiloda İsmail Küçüksolak altın, Ahmet Doğan bronz, 92 kiloda Muraz Sezmiş gümüş, Sertaç Üngör bronz, 125 kiloda Adil Mısırcı altın, Efe Anıl Al gümüş, Efe Kölebas bronz madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlılar, erkekler serbest stilde 6 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 20 madalya kazanarak 220 puanla şampiyonluğa uzandı.

Erkekler grekoromen stilde ise 60 kiloda Mert İlbars altın, Seyitcan Baytekin gümüş, Mükremin Aktaş bronz, 67 kiloda Fatih Sarıkaya gümüş, Serhat Kırık ve Mevlüthan Ak bronz, 77 kiloda Serhan Acar gümüş, Kerem Akca ve Yüksel Sarıçiçek bronz, 87 kiloda Emircan Arslan gümüş, Yıldıray Pala ve Tansel Can Ortucu bronz, 130 kiloda Hamza Bakır altın, Atalay Aydemir gümüş, Ahmet Eren Coşkun ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, erkekler grekoromen stilde 2 altın, 10 gümüş, 16 bronz olmak üzere 28 madalya kazandı ve topladığı 210 puanla şampiyonluğa ulaştı.