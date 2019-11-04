Son Dakika Haberleri: Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı
Son Dakika Spor Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı

6 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.

Türkiye, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı, System.String[]

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen şampiyona, grekoromen stil müsabakalarıyla sona erdi.


Şampiyonada kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, serbest stil 79 kiloda Ramazan Sarı ve 86 kiloda Osman Göçen, grekoromen stil 55 kiloda Ekrem Öztürk, 77 kiloda Serkan Akkoyun ve 130 kiloda Osman Yıldırım bronz madalya kazanan isimler oldu.


Musa Aydın, 2019 yılının önemli son şampiyonasını tamamladıklarını belirtti.


Daha fazla madalya kazanabileceklerini ancak birtakım talihsizlikler yaşadıklarını aktaran Aydın, şu ifadeleri kullandı:


"Altın madalya kazanamadan dönmek bizleri üzdü. Gerek büyüklerdeki Dünya Şampiyonası, gerekse de 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bazı eksiklikler de göze çarptı. Türkiye'ye döner dönmez bu konuları masaya yatıracağız. Bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Önümüzde iki kalifikasyon turnuvası var. Önce kotaları almak istiyoruz ama daha önce de belirttiğim gibi güreş branşının hedefi kota almak değil olimpiyatlarda yine ülkemizin en başarılı branşı olması. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:48 
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