Son Dakika Haberleri: Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Başladı

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı.

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Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 10 sıklette yaklaşık 500 sporcu katılıyor.

Eleme müsabakalarıyla başlayan organizasyon 10 Şubat Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor
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