Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Başladı
1 saat önce
Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı.
Türkiye 23 Yaş Altı Serbest Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Osman Sayın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 10 sıklette yaklaşık 500 sporcu katılıyor.
Eleme müsabakalarıyla başlayan organizasyon 10 Şubat Pazar günü sona erecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:34 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu