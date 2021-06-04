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Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi - Son Dakika

Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi

04.06.2021 12:21

Hakan Efe, Antalya'da çöp konteynerlerinden plastik ve metaller topluyor. Zor koşullar altında çalışıp KPSS'de 96,5 puan alan Efe, Türkiye 25'incisi oldu. Hakan Efe'nin planları arasında daha önce istifa etmek zorunda kaldığı memuriyet hayatına geri dönmek ve Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk Fakültesine girmek bulunuyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Hakan Efe'nin (32) azmi, herkese örnek olacak cinsten. Fen lisesinden mezun olup, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanan Efe, bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yatay geçiş yaptı. Bu süreçte ortaöğretim KPSS sınavlarına da hazırlanan Efe, 98,5 puan alarak Türkiye 13'üncüsü oldu, eğitim gördüğü Marmara Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında tahakkuk personeli olarak çalışmaya başladı. Amirleriyle yaşadığı sıkıntı yüzünden memuriyetten istifa eden Efe, ilerleyen süreçte maddi sıkıntılar ve annesinin kansere yakalanması üzerine Antalya'ya dönüş yaptı.

Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu

ÇÖPLERDEN PLASTİK VE METAL ATIKLARI TOPLADI

Efe, burada geçici işlerde çalışmaya başladı, geçtiğimiz yıl da annesini kanserden dolayı kaybetti. Yaklaşık 1,5 yıldır boyunca işsiz kalan Efe, son olarak çöp konteynerlerinden plastik ve metal atıkları toplayarak geçimini sürdürmeye devam etti. Son olarak Ekim ayında KPSS'ye tekrar hazırlanmaya başlayan Efe, zor şartlar altında hem çalıştı hem derslerine hazırlandı ve son KPSS sınavından 96,5 puan alarak Türkiye 25'incisi oldu. Hakan Efe, şu anda açık öğretimden Hukuk Fakültesi'ni kazanmak için DGS'ye hazırlanıyor, bir yandan da istifa ettiği memuriyetine geri dönmeye hazırlanıyor. Efe'nin hedefinde yine dereceler var.

Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu

"MEMURİYETE YENİDEN DÖNMEK İSTİYORUM"

Yapılan haberler sonrası Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın kendisiyle iletişime geçtiğini aktaran Hakan Efe, "Haberi görmüş ve beni aradı. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordu. Ben de eskiden Marmara Üniversitesi'ndeki memurluğumdan istifa ettiğimi ve tekrar geri dönmek istediğimi ilettim. O da geri dönmem için talimat vereceğini söyledi. O süreçte özel kalemi ve personel daire başkanıyla iletişimde kaldım. En son 20 Mayıs'ta, bana kadro açıp ve ilgili kurumlarla resmi yazışmaları yaptıklarını söylediler. Tahminimce 1 aya kadar memurluğa başlamayı bekliyorum" dedi.

Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu

"İLK 50'YE GİRERİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Günde 4-5 saat çalışarak DGS sınavına hazırlandığını da belirten Efe, "Şu anda açık öğretim Adalet bölümünden 3 tane dersim kaldı, bitmek üzere. Önümüzdeki temmuz ayının 11'inde 2 yıllık üniversiteden 4 yıllığa tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yapılacak. DGS'ye girmek için kaynak kitaplar aldım, ona hazırlanıyorum. Gerekli puanı alabilirsem Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne 3. sınıftan yerleşmeyi düşünüyorum. DGS'nin KPSS sınavıyla soru ağırlıkları benzer. O yüzden benzer bir performans çıkarıp ilk 50'ye girerim diye düşünüyorum" diye konuştu. Efe, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra lisans mezunları için düzenlenecek KPSS sınavında Türkiye'de ilk 100'e girmeyi hedeflediğini söyledi.

Geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de Türkiye 25'incisi oldu
Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi
Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi

Hakan Efe, Türkiye, İstifa, KPSS, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye 25'incisi geleceğini çöplerden topladı! KPSS'de dereceye girdi - Son Dakika


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