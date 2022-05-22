Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor - Son Dakika
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Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor

22.05.2022 16:48
Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor

Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor.

Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor.

Türkiye Zeka Vakfından yapılan açıklamaya göre, yarışma, insanların düşünme ve problem çözme alışkanlıkları ile yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka sorularının yer aldığı Oyun 2022, eleme, yarı final ve final sınavları olmak üzere 10'ar sorudan oluşuyor.

Her kategoride ilk 10'a girenler, vakfın yarışma sayfasındaki "şeref kürsüsü"nden ilan ediliyor.

Yarışmanın soruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor.

Yarışmanın, yarı final sınavı 2 Temmuz 2022'de, final sınavı ise 13 Ağustos 2022'de yapılacak.

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Kaynak: AA

oyunlar, Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye 27'nci Zeka Oyunları Yarışmasına katılım 30 Mayıs'ta sona eriyor - Son Dakika
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