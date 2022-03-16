Türkiye 27. Zeka Oyunları Yarışması başladı - Son Dakika
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Türkiye 27. Zeka Oyunları Yarışması başladı

16.03.2022 16:13
Türkiye 27. Zeka Oyunları Yarışması başladı

Türkiye Zeka Vakfı (TZV) tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Zeka Oyunları Yarışması başladı.

Türkiye Zeka Vakfı (TZV) tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Zeka Oyunları Yarışması başladı.

Vakıf Başkanı Emrehan Halıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyun 2022" adını taşıyan yarışmanın her yaştan katılımcının düşünme ve problem çözme alışkanlıkları ve yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla düzenlediğini söyledi.

Yarışmanın bu yıl da "minikler", "çocuklar", "gençler", "yetişkinler" ve "emektarlar" olmak üzere 5 farklı kategoride yapıldığını aktaran Halıcı, "Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka sorularının yer aldığı Oyun 2022'nin eleme, yarı final ve final sınavları 4'ü ortak olmak üzere toplam 10'ar sorudan oluşuyor." dedi.

Her kategoride ilk 10 dereceye girenlerin TZV Yarışma sayfasındaki "Şeref Kürsüsü"nde ilan edileceğini bildiren Halıcı, final sınavına ve yarı final sınavına katılım hakkı kazananlara "başarı belgesi", eleme sınavına katılanlara ise "katılım belgesi" verileceğini söyledi.

Eleme sınavının "oyun.tzv.org.tr" adresinde yayınlanmaya başladığını aktaran Halıcı, yarışmacıların en geç 30 Mayıs 2022 Pazartesi gününe kadar kaydolup, soruları yanıtlayabileceklerini açıkladı.

Halıcı, yarı final sınavının 2 Temmuz 2022 Cumartesi 13.00 ile 14.30 saatleri arasında, final sınavının ise 13 Ağustos 2022 Cumartesi aynı saatlerde "oyun.tzv.org.tr" üzerinden yapılacağını duyurdu.

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Türkiye Zeka Vakfı, Emrehan Halıcı, Cumartesi, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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