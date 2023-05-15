2. tur takvimi başlatılan cumhurbaşkanlığı seçimi süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar - Son Dakika
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2. tur takvimi başlatılan cumhurbaşkanlığı seçimi süreci nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar

15.05.2023 18:57

Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması sebebiyle Türkiye, 28 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanını belirlemek için yeniden oy kullanacak. Seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

YENİ OY PUSULALARI BASILACAK

İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi. İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLADI

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor. İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

AYNI SEÇMEN KAĞIDI KULLANILACAK

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek. Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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