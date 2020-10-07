Türkiye: 3-3 - Son Dakika

Türkiye: 3-3

07.10.2020 23:40
Türkiye: 3-3, System.String[]

STAT: RheinEnergieHAKEMLER: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic HaquetteALMANYA: Leno - Koch, Emre Can, Rudiger (Dk. 59 Tah), Henrichs, Neuhaus (Dk. 79 Dahoud), Havertz (Dk. 90 Amiri), Schulz (Dk. 70 Gosens), Draxler (Dk. 58 Hofmann), Brandt (Dk.

STAT: RheinEnergie

HAKEMLER:  Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette

ALMANYA:  Leno - Koch, Emre Can, Rudiger (Dk. 59 Tah), Henrichs, Neuhaus (Dk. 79 Dahoud), Havertz (Dk. 90 Amiri), Schulz (Dk. 70 Gosens), Draxler (Dk. 58 Hofmann), Brandt (Dk. 85 Stark), WaldschmidtTÜRKİYE: Mert Günok - Nazım Sangare, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)GOLLER: Dk. 45+1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya) - Dk. 49 Ozan Tufan, Dk. 67 Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)SARI KARTLAR: Rudiger, Draxler, Emre Can (Almanya) - Cengiz Ünder (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Köln'de bulunan RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini 49'uncu dakikada Ozan Tufan, 67'nci dakikada Efecan Karaca ve 90+4'üncü dakikada Kenan Karaman atarken, Almanya'nın golleri ise 45+1'inci dakikada Draxler, 58'inci dakikada Neuhaus ve 81'inci dakikada Waldschmidt'ten geldi.

45+1'inci dakikada Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un yanından ağlara yolladı: 1-0.İlk yarı Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.Müsabaka 3-3'lük eşitlikle son buldu.GURBETÇİLERDEN MİLLİ TAKIMA DESTEKAlmanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi. Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.NİHAT ÖZDEMİR DE MAÇI TRİBÜNDE TAKİP ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir müsabakayı, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birlikte RheinEnergie Stadyumu protokol tribününde takip etti.


Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3
Türkiye: 3-3

Kenan Karaman, Emre Can, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye: 3-3 - Son Dakika Spor

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Son Dakika

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