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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası

23 dakika önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) da paydaşı olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2.Etap Müsabakaları" 15-18 Ekim'de Sakarya'da yapılacak.

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (SATSO) da paydaşı olduğu Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 2.Etap Müsabakaları" 15-18 Ekim'de Sakarya'da yapılacak.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilk etabının İzmir'de gerçekleştirildiği ve Tayfun Taşdemir ile final oynayan Sakaryalı milli sporcu Semih Saygıner'in şampiyonluğu göğüslediği şampiyonanın ikinci etabı 15-18 Ekim'de Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenecek.

Şampiyonayla ilgili görüşlerini bildiren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, sporun her dalını desteklemekten ve izlemekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bilardonun ince bir zekaya sahip olmayı, strateji uygulamayı gerektiren eğlenceli ve zor bir spor olduğunu belirten Altuğ, "Bu sporda Sakaryalı milli sporcumuz Semih Saygıner ile Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet gibi ülkemizin bayrağını Avrupa ve dünya şampiyonalarında dalgalandırmış birbirinden tecrübeli ve değerli sporcuların mücadelelerini şehrimizde izlemek gurur verici. Şehrimizde birbirinden farklı daha nice spor müsabakaları görmekten de mutlu olacağız. Gerçekleşecek bu şampiyonada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:15 Kaynak: AA
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