Türkiye 3.sü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye 3.sü oldu - Son Dakika Spor

Türkiye 3.sü oldu

7 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız Türkiye Teakwando Şampiyonası 57 kilo bayanlar kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız Türkiye Teakwando Şampiyonası 57 kilo bayanlar kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu.


Elde edilen bu başarı nedeniyle sporcuyu kutlayan Belediye Başkanı Selim Tuna, başarılarının devamını diledi. Başkan Selim Tuna, " Ankara'da yapılan büyükler kategorisi Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Dodurga Spor Kulübü sporcusu Hanife Yıldız 57 kio bayanlarda Türkiye 3.sü olarak beldemizi gururlandırdı ve İstanbul'da yapılacak olan Uluslararası müsabakada Ülkemizi Milli Takım adına temsil etme hakkı kazandı. Ayrıca geçen sene aldığı derecelerden dolayı yine Dodurga Spor Kulübü sporcumuz Şüheda Yangın da aynı müsabakada Milli takıma davet edildi ve 2020 yılına 2 sporcumuzu milli takıma vererek başladık." dedi. - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Dodurga, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:30 Kaynak: İHA
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