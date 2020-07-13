Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton pekmez üretiyor - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın kadının tarımda güçlendirilmesi amacıyla düzenlediği kurslara katıldıktan sonra 'Duttan gelen şifa' projesiyle Erzurum'da il birincisi, Ankara'da ise Türkiye 3'üncüsü olan Songül Aktürk, 1,5 ayda 1,5 ton pekmez üretiyor. Yarışmadan kazandığı 25 bin TL'lik ödülle geleneksel üretimden mekanizasyona geçmeyi planlayan Aktürk, tamamen organik ürettikleri pekmezin şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Songül Aktürk, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 5 günlük kursa katıldı. Ormanağzı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte dut pekmezi üretimi yaparak geçimini sağlayan Aktürk, uzmanların verdiği eğitimler sonunda 2019 yılında düzenlenen yarışmada il 1'incisi oldu. 'Duttan gelen şifa' projesiyle Ankara'daki yarışmada ise 3'üncü olmayı başaran Aktürk, 25 bin TL ödül kazandı.

Eğitim ve düzenlenen yarışmalar sonunda Ormanağzı Mahallesi'ndeki evine dönen Songül Aktürk, eşi Avşin Aktürk, kayınpederi Osman Aktürk ile birlikte 2008 yılında coğrafi işaret tescil belgesi alan Karnavas dut pekmezi üretimini daha bilinçli yapmaya başladı. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün temin ettiği dut silkeleme makinesiyle ağaçlardaki meyveleri rahatlıkla toplayan Aktürk, haziran ayında başlayan ve temmuz ayı ortalarına kadar devam eden sezonda ailesiyle birlikte yaklaşık 1,5 ton pekmez üretimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 ay boyunca sabah erken saatlerde dut silkeleyerek mesaiye başlayan Aktürk ve ailesi akşam karanlığına kadar dev kazanların alev alev yanan ateşin başında tamamen organik, şifa kaynağı Karnavas dut pekmezi üretiyor. Elinde kepçesiyle ateşin üzerindeki kazanları karıştırarak ürettiği pekmezi 1 ila 2 kilogramlık kavanozlara dolduran Aktürk, gelen siparişlere göre satışını gerçekleştiriyor.

Karnavas dut pekmezi üreterek geçimlerini sağladıklarını belirten Aktürk, dut pekmezinin üretimi ve zamandan tasarrufu içeren projesiyle yarışmalarda başarılı olduğunu söyledi. Kazandığı ödülle geleneksel üretimden mekanizasyona geçmeyi hedeflediğini vurgulayan Aktürk, özellikle ağaçtan dut silkeleme konusunda daha önce ayakla yaptıkları işlemi şimdi makineyle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ailesiyle birlikte üretimini yaptıkları pekmezin tamamen organik olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Aktürk, "Hiç bir katkı maddesi yok, ağaçtan toplanıp, kazanda pişirilip sofraya geliyor. Tamamen organik olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve hastalıklara karşı da koruyor" dedi.