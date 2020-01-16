Türkiye 3'üncüsü olan 2 boksör ödüllendirildi

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Erzurum'da düzenlenen boks şampiyonalarında dereceye giren Ordulu sporcuları ödüllendirdi.



Erzurum'da, 22-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Büyük Erkekler ve Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda, 51 kilogramda Gençlikspor Kulübü Sudiye Göl, Türkiye 3'üncüsü oldu. Yine bu yıl Erzurum'da 9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Liseler (A) kategorisi Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda da, lise öğrencisi Muhammed Taha Çakmak, 91 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olmaya hak kazandı.



Başarılı sporcular, Ordu Boks Temsilcisi Mustafa Genç ve antrenörleri İsmail Uykur ile birlikte Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti. Sporcuları tebrik eden Genç, onları çeşitli hediyelerle ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.



Boks sporunun Ordu'da her geçen gün yaygınlaştığına dikkat çeken Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, "Bu başarılarımız inşallah devam eder. Önümüzdeki günlerde 'Gençler Türkiye Şampiyonası'nda sizlerden daha büyük başarılar bekliyoruz ve ilimizi temsil etmenizi istiyoruz. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın verdiği destekler ile sizlere en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. İlimizde birçok ilçede spor salonu var. Bu salonlarda yüzlerce gencimiz spor yapıyor. Siz onların içerisinden sıyrılarak il birincisi oldunuz. Ardından da Türkiye şampiyonasında madalya kürsüsüne çıkarak ilimizi gururlandırdınız. İnşallah bu madalyalar artarak devam eder. Sadece Ordu'yu değil, Türkiye'yi, temsil etmenizi istiyoruz" dedi. - ORDU