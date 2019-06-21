Türkiye 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti
8 dakika önce
Türkiye'de 2017'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:33
'de 2017'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi.
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