Son Dakika Haberleri: Türkiye 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti
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Türkiye 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti

8 dakika önce

Türkiye'de 2017'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti, System.String[]
Türkiye'de 2017'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:33 
türkiye, Ekonomi
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