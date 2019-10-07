Son Dakika Haberleri: Türkiye, 315 firmayla Anuga Fuarı’nda
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Türkiye, 315 firmayla Anuga Fuarı’nda

43 dakika önce

"Milli Katılım Organizasyonu"nu İTO'nun yaptığı Anuga Fuarı'na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye'den 315 firma katıldı.

Türkiye, 315 firmayla Anuga Fuarı’nda, System.String[]

"Milli Katılım Organizasyonu"nu İTO'nun yaptığı Anuga Fuarı'na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye'den 315 firma katıldı.

Türkiye, Almanya, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:06 
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