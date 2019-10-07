Türkiye, 315 firmayla Anuga Fuarı’nda
43 dakika önce
"Milli Katılım Organizasyonu"nu İTO'nun yaptığı Anuga Fuarı'na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye'den 315 firma katıldı.
"Milli Katılım Organizasyonu"nu İTO'nun yaptığı Anuga Fuarı'na İtalya 925, ev sahibi Almanya 738, Çin 541, İspanya 538 firma ile katılırken Türkiye'den 315 firma katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:06
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