Son Dakika Haberleri: Türkiye 33. Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi
Son Dakika Kültür Sanat Türkiye 33. Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi - Son Dakika

Türkiye 33. Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi

6 saat önce

Türkiye, her yıl nisan ayının sonlarında düzenlenen Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi.

Türkiye 33. Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi, System.String[]

Türkiye, her yıl nisan ayının sonlarında düzenlenen Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 33. Tahran Kitap Fuarı'nın politikalarını belirleyen komisyon, Nisan 2020'de yapılacak organizasyon için Türkiye'yi özel konuk olarak belirledi.

1987'den bu yana düzenlenen, her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500 yayınevinin katıldığı ve bölgenin en geniş katılımlı organizasyonu olarak kabul edilen fuara Türkiye'den önce Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu ülkeler de özel konuk olmuştu.

Türkiye, Tahran, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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