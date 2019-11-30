Türkiye 33. Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi

Türkiye, her yıl nisan ayının sonlarında düzenlenen Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın özel konuğu seçildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 33. Tahran Kitap Fuarı'nın politikalarını belirleyen komisyon, Nisan 2020'de yapılacak organizasyon için Türkiye'yi özel konuk olarak belirledi.

1987'den bu yana düzenlenen, her yıl yerli ve yabancı 3 bin 500 yayınevinin katıldığı ve bölgenin en geniş katılımlı organizasyonu olarak kabul edilen fuara Türkiye'den önce Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu ülkeler de özel konuk olmuştu.