Son Dakika Haberleri: Türkiye 36. sıraya yükseldi
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Türkiye 36. sıraya yükseldi

29 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi.

Türkiye 36. sıraya yükseldi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 36'ncılığa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti.

Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1752 -
2Fransa 1725 +1
3Brezilya 1719 -1
4İngiltere1662 -
5Portekiz1643 +1
6Uruguay

1639 -1
7İspanya1631 +2
8Hırvatistan 1625 -1
9 Kolombiya

1622

 -1
10Arjantin1614 -

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:48 Kaynak: AA
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