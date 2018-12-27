Türkiye'de 2018 Böyle Geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

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