Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Gizemli Olayların Yaşandığı 5 Yer

Türkiye'de Gizemli Olayların Yaşandığı 5 Yer

1 saat önce

Azem Köyü 'nün Gizemi1921 yılında sakaryada, 117 haneli bir köyün boşaltılmasına sebep olan bir dizi olay yaşandı.

Azem Köyü 'nün Gizemi

1921 yılında sakaryada, 117 haneli bir köyün boşaltılmasına sebep olan bir dizi olay yaşandı.

Anlatılanlara göre köyde şu olaylar yaşanmıştı;

O zamanlarda Azem köyü, komşu köyler tarafından kendi halinde ve sessiz bir köy olarak bilininyordu.

Köy sakinleri ise birbirlerini yakından tanıyor ve iyi anlaşıyorlardı.

Ancak bu uzun süre böyle devam etmeyecekti...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:55 Kaynak: Youtube

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