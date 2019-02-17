Türkiye'de Gizemli Olayların Yaşandığı 5 Yer
1 saat önce
Azem Köyü 'nün Gizemi1921 yılında sakaryada, 117 haneli bir köyün boşaltılmasına sebep olan bir dizi olay yaşandı.
Azem Köyü 'nün Gizemi
1921 yılında sakaryada, 117 haneli bir köyün boşaltılmasına sebep olan bir dizi olay yaşandı.
Anlatılanlara göre köyde şu olaylar yaşanmıştı;
O zamanlarda Azem köyü, komşu köyler tarafından kendi halinde ve sessiz bir köy olarak bilininyordu.
Köy sakinleri ise birbirlerini yakından tanıyor ve iyi anlaşıyorlardı.
Ancak bu uzun süre böyle devam etmeyecekti...
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:55 Kaynak: Youtube
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