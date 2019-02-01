Türkiye'de İdam Edilen Son 10 Kişi
1 saat önce
Türkiye de 1920 ile 1984 yılları arasında 15 kadın olmak üzere toplam 712 kişi idam edildi.
Türkiye
de 1920 ile 1984
yılları arasında 15 kadın olmak üzere toplam 712 kişi idam edildi. İdam Edilen Son Kişi Hıdır Aslan dır. İdam Cezası fiilen 35, hukuken 17 yıldır yoktur.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:18 Kaynak: Youtube
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