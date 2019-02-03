Türkiye'de Olay Olan Çok Ucuza Çok Güçlü Oem Ekran Kartı! Canlı Oyun Testi
41 dakika önce
Şuan e-ticaret sitelerinde çok ucuz a satılan OEM RX 460 2GB ekran kartına yakından bakıyoruz.
Şuan e-ticaret sitelerinde çok ucuz a satılan OEM RX 460 2GB ekran kartına yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:05 Kaynak: Youtube
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