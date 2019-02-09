Türkiye'nin İlk İstihbarat Gemisi Ufuk Korveti Denize İndirildi
1 saat önce
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk korveti denize indirildi, peki geminin özellikleri neler?
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Ufuk korveti denize indirildi, peki geminin özellikleri neler?
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:16 Kaynak: Youtube
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