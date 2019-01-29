Türkiye'nin Son Levantenleri Kültürlerini Yaşatmaya Çalışıyor
34 dakika önce
Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, dünyada benzeri olmayan Levanten kültürünü tiyatro sahnesinde, kitaplarda, sofralarda ve yeşil sahalarda yaşatmaya çalışıyor.
Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, dünyada benzeri olmayan Levanten kültürünü tiyatro sahnesinde, kitaplarda, sofralarda ve yeşil sahalarda yaşatmaya çalışıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube
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