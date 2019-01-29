Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Son Levantenleri Kültürlerini Yaşatmaya Çalışıyor

Türkiye'nin Son Levantenleri Kültürlerini Yaşatmaya Çalışıyor

34 dakika önce

Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, dünyada benzeri olmayan Levanten kültürünü tiyatro sahnesinde, kitaplarda, sofralarda ve yeşil sahalarda yaşatmaya çalışıyor.

Osmanlı topraklarına yüzyıllar önce gelen Avrupalıların son temsilcileri, dünyada benzeri olmayan Levanten kültürünü tiyatro sahnesinde, kitaplarda, sofralarda ve yeşil sahalarda yaşatmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:55 Kaynak: Youtube

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