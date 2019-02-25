Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi Öven Ünlü Futbolcular ve Teknik Direktörler

Türkiye'yi Öven Ünlü Futbolcular ve Teknik Direktörler

1 saat önce

Merhaba, bu videoda dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktörülerin Türkiye hakkında söylediği güzel sözleri derledim. İyi seyirler.

Merhaba, bu videoda dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktörülerin Türkiye hakkında söylediği güzel sözleri derledim. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:32 Kaynak: Youtube

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