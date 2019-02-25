Türkiye'yi Öven Ünlü Futbolcular ve Teknik Direktörler
1 saat önce
Merhaba, bu videoda dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktörülerin Türkiye hakkında söylediği güzel sözleri derledim. İyi seyirler.
Merhaba, bu videoda dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktörülerin Türkiye
hakkında söylediği güzel sözleri derledim. İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:32 Kaynak: Youtube
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