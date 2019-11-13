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Türkiye 4-1 Ermenistan

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.


Ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Muhammet Arslantaş, 16 ile 63. dakikalarda Taha Tunç ve 68. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada ilk gol sevinci sırasında asker selamı verdi.


Ermenistan'ın tek golünü 73. dakikada Narek Grigoryan kaydetti.


Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.


Milli takım, grupta 16 Kasım Cumartesi günü Karadağ'la ve 19 Kasım Salı günü de Bulgaristan'la karşılaşacak.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Zeki Demirci, Manavgat, Antalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:33 
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