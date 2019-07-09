Son Dakika Haberleri: "Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"
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"Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor"

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ülkeleri, sayısı onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken, Türkiye 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:52 
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi
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