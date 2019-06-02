Son Dakika Haberleri: Türkiye 4'te 4 yaptı Fransa maçı öncesi moral buldu: 2-0
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Türkiye 4'te 4 yaptı Fransa maçı öncesi moral buldu: 2-0

23 dakika önce

Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Alanya'da konuk ettiği Özbekistan'ı 2-0 mağlup ederek son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Ay yıldızlılar böylece yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi rakiplerine göz dağı verdi.

Türkiye 4'te 4 yaptı Fransa maçı öncesi moral buldu: 2-0, System.String[]
Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Alanya'da konuk ettiği Özbekistan'ı 2-0 mağlup ederek son 4 maçını galibiyetle tamamladı.

Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Fransa'nın Lille takımında forma giyen defans oyuncusu Zeki Çelik kaydetti. Milli takım böylece yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi rakiplerine göz dağı verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:38 
Alanya, Özbekistan, Fransa, Türkiye, Spor
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