Türkiye 4'te 4 yaptı Fransa maçı öncesi moral buldu: 2-0
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Alanya'da konuk ettiği Özbekistan'ı 2-0 mağlup ederek son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Ay yıldızlılar böylece yeni teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi rakiplerine göz dağı verdi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:38
, son hazırlık maçında Alanya
'da konuk ettiği Özbekistan
'ı 2-0 mağlup ederek son 4 maçını galibiyetle tamamladı.
Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Fransa
'nın Lille takımında forma giyen defans oyuncusu Zeki Çelik
kaydetti. Milli takım böylece yeni teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde çıktığı 4 maçı da kazanarak Fransa maçı öncesi rakiplerine göz dağı verdi.
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