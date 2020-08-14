Türkiye 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürüyor - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde durdurulan yurt dışı uçuşları için 92 ülke ile yazışma trafiğinin tamamlandığını, 13 Ağustos itibariyle tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuşların yapıldığını belirtti.

Korona virüs ile mücadelede tedbirlerini maksimum seviyede alarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, dış hat uçuşlarının başlatılması için de 92 ülke nezdinde girişimlerini tamamladı. Bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

48 ülke ile hava trafiği

Bakan Karaismailoğlu, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye'nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dahil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini bildirdi. Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir'in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerini başlattıkları ülkeler olduğunu söyledi.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki havayolu köprüsü bugün transit olarak açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziran'da başlatılan ancak korona virüs vakaları nedeniyle 4 Temmuz'da askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, "İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye'nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti. Karaismailoğlu, havalimanlarına 'uçulabilir sertifikası' uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye'nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildirirken, tüm vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu. - ANKARA