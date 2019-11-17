Son Dakika Haberleri: "Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"
Son Dakika Güncel 'Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı' - Son Dakika

"Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"

6 saat önce

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır.

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır."

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:00 Kaynak: İHA
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